Questa amministrazione invita i cittadini a partecipare all’evento di beneficenza per la lotta contro il tumore al seno, che si terrà al ristorante “La Stroncatura” sul lungomare domenica 28 luglio alle 20.30.

Come consigliere delegato alla sanità, – dice la Dott. Ssa Giusy Magno- ringrazio gli organizzatori per l’invito. È fondamentale ribadire l’importanza della prevenzione contro il tumore al seno, che rappresenta ancora una piaga sociale. Nel 2022, in Italia, ci sono stati 55.700 nuovi casi di carcinoma mammario. Grazie agli screening, i casi di morte sono in diminuzione, ma c’è ancora molto da fare per una diagnosi precoce. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è salita dal 78% all’88% negli ultimi 30 anni.

Non possiamo abbassare la guardia: ogni numero rappresenta una paziente. Oltre 12.000 donne muoiono ogni anno per forme aggressive. La prevenzione e l’informazione possono ridurre il numero di pazienti che scoprono la malattia troppo tardi.

La ricerca costante è necessaria e può essere sostenuta dalle donazioni. L’intero ricavato dell’evento del 28 sarà devoluto all’associazione “Il Nastro Rosa”.

Questa amministrazione continuerà a sostenere iniziative che sensibilizzano alla prevenzione e alla tutela della salute dei cittadini.