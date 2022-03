DI CLEMENTE CORVO

Con il seguente comunicato il consigliere di Gioia Tauro, Enzo Filippone , rende noto di aver consegnato con effetto immediato al Sindaco Aldo Alessio, la delega informale allo sport ed impianti sportivi ricevuta 11 giugno 2021. Lo stesso si è adoperato in questi due anni con tanta passione e determinazione nella risoluzione di tante problematiche riguardanti lo sport e gli impianti sportivi, ultime in ordine di tempo quelle relative alle richieste formali relative all’intitolazione dei due campi sportivi di Gioia Tauro ” CESARE GIORDANO E PASQUALE STANGANELLI”.

Questo è il suo comunicato stampa:

Con immenso dispiacere comunico alla cittadinanza quanto appena protocollato al comune di Gioia Tauro tramite pec con le seguenti motivazioni.

In data 11 Giugno 2021 il Sindaco mi conferì delega informale allo sport e impianti sportivi

che a partire dal 12 Giugno 2021 dopo due anni di vuoto il sottoscritto si è impegnato per ottenere obiettivi alcuni portandoli a termine

che a seguito di depotenziamento dell’Ufficio tecnico più volte evidenziato verbalmente e tramite pec

che a seguito di riunioni di maggioranza il Sindaco ha espresso la volontà di nominare due assessori qualificate

che in questi duri mesi il lavoro svolto è stato vano vista la poca considerazione data dal fatto di non essere considerato alla pari di un assessore

che il sottoscritto nonostante i sacrifici si è ritrovato con porte chiuse in faccia, screditando l’operato con isterie di basso rilievo

per le ragioni sopra esposte

con la presente consegna con effetto immediato la delega affinchè il Sindaco e la giunta possa avere la possibilità di avere un assessore a tempo pieno dedicandosi totalmente alle problematiche legate allo sport e gli impianti sportivi con l’auspicio che riesca ad ottemperare a quanto promesso in campagna elettorale