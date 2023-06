Gioia Tauro, ecco le operazioni dei carabinieri

GIOIA TAURO. PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI.

I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato 2 soggetti e denunciato 14 persone per reati in materia di lavoro ed ambientali, violazione di sigilli, procurato allarme, lesioni e maltrattamenti.

Nello specifico, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 49enne per evasione da una struttura sita in provincia di Vibo Valentia dove era sottoposto alla misura cautelare.

Inoltre, sempre i militari della Sezione Radiomobile, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà una donna straniera sorpresa alla guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri della Tenenza di Rosarno:

– hanno arrestato un 58enne rosarnese, raggiunto da un ordine di esecuzione pena e dovrà scontare 10 mesi di reclusione per favoreggiamento aggravato, commesso in Rosarno nel 2011;

– unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria hanno deferito in stato di libertà tre persone, soprese a svolgere attività di autocarrozzeria senza alcuna autorizzazione. L’attività artigianale, già in passato sanzionata e posta sotto sequestro, risultava violare le normative ambientali e sul lavoro. A seguito del controllo sono state elevate sanzioni per migliaia di euro;

– denunciato tre persone per ricettazione di mezzo agricolo rubato, furto di energia elettrica e violazione in materia sanitaria e delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina.

I Carabinieri della Stazione di San Ferdinando hanno deferito in stato di libertà tre uomini del posto rispettivamente per maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria convivente, per lesioni in quanto l’uomo aveva utilizzato una carabina ad aria compressa per colpire un proprio vicino alla testa verosimilmente per dissidi di vicinato ed infine per violazione delle norme ambientali in quanto aveva adibito un’area a discarica di rifiuti speciali.

I Carabinieri di Rizziconi hanno denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia e, insieme ai colleghi della Stazione Forestale di Cittanova, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un gommista del posto per violazione del testo unico sulle norme ambientali. In particolare, a seguito di un controllo hanno rinvenuto la presenza in stoccaggio di un numero considerevole di pneumatici fuori uso, di fatto adibendo l’area a discarica abusiva.

I Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro, in ultimo, hanno denunciato per procurato allarme due cittadini stranieri i quali, con una pistola a salve, dal balcone della propria abitazione, avevano sparato numerosi colpi ingenerando il panico tra i passanti ed i vicini di casa i quali richiedevano l’intervento dei militari dell’Arma.