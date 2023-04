Di Clemente Corvo

Il centro Italiano Protezione Civile comitato provinciale di Vibo Valentia con a capo il Responsabile Provinciale Franco Di Leo, rappresentato nella città di Gioia Tauro da Giuseppe Spinoso, coadiuvato dalla Croce Rossa Italiana comitato di Gioia Tauro coordinato dalla Dott.ssa Maria Giovanna Ursida hanno provveduto a distribuire gratuitamente nelle giornate di giovedì 6 aprile e venerdì 7 scarpe nuove da donna dal numero 35 al numero 40 di vari colori.

Un ringraziamento speciale va all amministrazione comunale di Gioia Tauro che ha sposato subito la causa umanitaria mettendo a disposizione Sala Fallara per la distribuzione delle scarpe alle famiglie più bisognose.

Il centro Italiano Protezione civile comitato provinciale di Vibo Valentia, insieme alla croce Rossa e all’amministrazione comunale hanno voluto con questo gesto fatto qualche giorno prima delle festività Pasquali essere vicini alle famiglie più in difficoltà.

A tal proposito il rappresentante Giuseppe Spinoso si é così espresso:

“Quando abbiamo la possibilità di fare del bene lo dobbiamo fare sempre e comunque, ringrazio l’amministrazione comunale per avermi concesso Sala Fallara e la croce Rossa che si è resa subito disponibile a collaborare per la buona riuscita di questa iniziativa, per ultimo ma non perché sia meno importante voglio ringraziare il mio responsabile Franco Di Leo, una persona straordinariamente umana e sempre concentrato a mettere al primo posto i più deboli ed i più bisognosi”.