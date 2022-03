DI CLEMENTE CORVO

Si è tenuta questa mattina a Gioia Tauro presso la Sala Fallara, una conferenza stampa, da parte dell’Amministrazione Comunale, per presentare il nuovo progetto di raccolta di differenziata che sarà attuato nella città di Gioia Tauro . Relatori sono stati il Sindaco Aldo Alessio , l’Assessore all’Ambiente Sabina Ventini, ed il Dirigente del settore V – Programmazione e Gestione del Territorio Ing. Salvatore Orlando. Alla manifestazione hanno partecipato anche la Vice Sindaco Carmen Moliterno, gli Assessori Andrea Macino e Francesco Ierace, presenti inoltre Federica Ligato ed Oriana Schimberi, entrambe curano formazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione per il nuovo progetto.

L’ Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Aldo Alessio, ha deciso di attuare un progetto ampio ed articolato per istituire un nuovo regime di raccolta differenziata e riduzione rifiuti. Il comune di Gioia Tauro e la seconda città della provincia di Reggio Calabria per numero di abitanti ed occupa una posizione centrale in un’area importante come il comprensorio pianigiano. La presenza di numerosi attività commerciali e l’indotto del Porto, la rendono uno snodo nevralgico che ha bisogno di una gestione moderna ed efficiente anche sul piano dei rifiuti e della tutela ambientale. Secondo le attuali normative nazionali ed europee tutte le Amministrazioni comunali devono intraprendere in tempi brevi la raccolta differenziata. I rifiuti rappresentano un costo ambientale e sociale diminuire la loro produzione, Smartirli in maniera sostenibile, avviandone la più ampia parte possibile al riciclo, è un obiettivo fondamentale per gli enti e le comunità. La raccolta differenziata è lo strumento principale per contribuire, attraverso una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini, al raggiungimento di questo scopo. La collaborazione di tutta la cittadinanza rappresenta la chiave di volta per la riuscita di una strategia finalizzata a coniugare il rispetto dell’ambiente con la salubrità della vita cittadina e il decoro urbano. Un’azione sinergica tra l ‘ ente ed i cittadini che dovranno essere entrambi protagonisti attivi. Il progetto di raccolta differenziata verrà eseguito nel pieno rispetto delle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali vigenti in merito alla gestione dei rifiuti solidi – urbani, volte alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. L’approccio strategico per avviare e gestire il progetto prende le mosse dalla considerazione che la raccolta differenziata spesso è percepita dalla popolazione come un’attività problematica, difficile, noiosa, e a volte inutile. Per neutralizzare questo aspetto e lanciare altresi ben precisi messaggi positivi si punterà sui seguenti elementi :

DIFFERENZIARE È FACILE, sarà messa in atto una informazione chiara, corretta, trasparente, in modo da prevenire dubbi, perplessità ed esitazioni da parte del cittadino.

DIFFERENZIARE FA BENE, sarà sollecitata la consapevolezza che la raccolta differenziata e tutte le altre azione di riduzione dei rifiuti e di riciclo siano un bene per l’ambiente, per la città e per la salute dei suoi abitanti, quindi un fattore importante di benessere generale.

DIFFERENZIARE CI RENDE MIGLIORI, ogni azione che attui un maggiore rispetto per l’ambiente rappresenta un passaggio auspicabile, oltre che è necessario, in un momento di assoluta evidenza degli effetti nefasti dell’inquinamento ambientale, del cambiamento climatico.

Ogni azione che va in questa direzione apre le porte ad un rinnovato rapporto armonico con la natura. Il nuovo servizio di raccolta sarà accompagnato da azioni ed attività di formazione, informazione e sensibilizzazione: campagna di informazione e sensibilizzazione, sviluppo degli strumenti per la gestione la comunicazione del progetto. Percorsi formativi ed informativi. LA FASE PRIMA DI ATTUAZIONE : da marzo 2022 in poi saranno coinvolte circa una trentina di utenze commerciali operanti nell’ambito dei pubblici esercizi adibiti alla vendita di bevande e alimentari, e con sede nelle centrali vie, S.P1 ed S.S.18, solo per raccolta di plastica, carta e vetro, per 2 giorni a settimana, il mercoledì ed il sabato.

LA SECONDA FASE, da aprile 2022 in poi, consiste nell’apertura dei punti di distribuzione dei mastelli, buste e budget per le mini isole ecologiche, avvio della campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza attraverso canali di comunicazione e di incontri informativi, anche presso le scuole.

LA TERZA FASE, dal giugno del 2022 in POI, il progetto sarà esteso a tutta la cittadinanza. La raccolta differenziata con il nuovo servizio di raccolta prevede il ritiro porta a porta delle seguenti frazioni di rifiuto conferite , dall’ utenza domestica e non domestica, in modo differenziato:

Frazioni secche;

Carta e Cartone;

Vetro:

Plastica e metallo (alluminio, acciaio) ;

Frazione organica;

per i seguenti materiali sarà attivo il servizio di conferimento da parte dei cittadini presso l’isola ecologica e la raccolta di prossimità:

Ingombranti e beni durevoli, costituiti in genere da elementi di arredo domestico o da ufficio. Detti materiali possono essere scomposti in metalli, legno, plastica, eccetera. La raccolta differenziata degli ingombranti consente di ottenere un notevole incremento nella percentuale di raccolta differenziata.

Rifiuti urbani pericolosi ( RUP) , costituiti da pile, batterie, farmaci scaduti e prodotti etichettati con le sigle “T” e/o ” F”.

RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Saranno rese attive le mini isole ecologiche già presenti nel territorio comunale e sarà possibile utilizzare attraverso appositi budge distribuiti ai cittadini.

Saranno forniti dall’ente mastelli e buste, per la raccolta dei rifiuti differenziati, a coloro che non sono già in possesso dei mastelli distribuiti dalle precedenti Amministrazioni.

La raccolta avverrà secondo un apposito calendario che sarà opportunamente diffuso.

l rifiuti saranno conferiti dall’utente, secondo i tempi e modalità previsti dal nuovo regolamento comunale, negli spazi pubblici più prossimi alla propria abitazione o attività. Per alcune tipologie di rifiuto ( ingombranti, R.A.E.E. , verde di sfalci e potatura, eccetera) è prevista la modalità di raccolta domiciliare con ritiro concordato.Per altri rifiuti come batterie e pile esaurite, contenitori T e/o F (vernici detersivi eccetera) e medicinali scaduti o avariati saranno affrontati punti di raccolta con metodo di prossimità attraverso il posizionamento sul territorio comunale nelle aree Intensive di idonei contenitori posti in prossimità o all’interno di farmacie, negozi eccetera.

Il servizio Sarà gestito dal personale interno al comune di Gioia Tauro con i mezzi a disposizione dell’ente.

L’ISOLA ECOLOGICA : a completamento ed integrazione del sistema di raccolta, sarà attivato sul territorio un centro di raccolta. Inizieranno a breve, infatti, i lavori per la messa in opera dell’ isola ecologica del nuovo sito in località Ponte Vecchio, avuto in consegna da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione è la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. La loro conclusione è prevista nel mese di maggio, con la messa a punto del sistema che dovrà raccogliere i rifiuti differenziati prodotti dalla città ed il loro successivo smaltimento.

Il logo e la campagna di comunicazione Sarà ” DIFFERENZIAMO CON GIOIA”,

lo slogan scelto per la campagna di comunicazione che accompagnerà il progetto e ” differenziamo con gioia”, la città è protagonista, il suo nome, allegro e positivo, è già sinonimo di una vita più Green è sostenibile. La girandola dai tipici colori utilizzati per indicare i rifiuti differenziati, verde, marrone, giallo, blu aiuta a cogliere un messaggio immediato: differenziare è facile, va bene e lo si può fare con poco sforzo. Nuove semplici abitudine nel quotidiano possono fare la differenza nell’ordine nella pulizia in casa, in ufficio, in negozio come in strada, aiutando la città ed il pianeta.

Il marchio, attraverso la raffigurazione di una girandola, simboleggia il movimento, inteso come movimento verso il cambiamento. Un cambiamento che avviene nella girandola grazie al vento e nel caso della raccolta differenziata attraverso i piccoli gesti con cui l’umanità si affianca alla natura per tutelarla e preservarla, rispettando l’ambiente. Perché la natura è vita. La natura è gioia. E quindi, differenziamo con gioia! Per Gioia Tauro e per l’ambiente in generale.

Al fine di accompagnare la cittadinanza nel processo sarà avviata una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per far conoscere le modalità della raccolta del conferimento, insieme all’azione di riduzione riutilizzo e riciclo del bene, per far crescere la consapevolezza del tema a tutti i livelli. Interlocutori privilegiati saranno enti, scuole, associazioni, che a loro volta potranno diventare protagonisti del cambiamento, in un’opera di disseminazione di conoscenze e buone pratiche. Ma attraverso i canali di comunicazione classici e social, un portale web dedicato, incontri in momenti formativi, l’intera cittadinanza sarà coinvolta e protagonista.

Con l’avvio del progetto si realizza un tassello fondamentale dell’azione politica dell’attuale Amministrazione , voluta fortemente, dal sindaco Aldo Alessio:

” Abbiamo scelto di agire in maniera diretta con un sistema di gestione integrato dei rifiuti interno al comune, attraverso mezzi e personale proprio. Fondamentale Sarà l’avvio dell’isola ecologica alla quale abbiamo lavorato nei mesi scorsi con la procedura di gara andata a buon fine a gennaio 2022. La sperimentazione iniziale ci consentirà di tarare il servizio sulle reali esigenze della cittadinanza, con la quale abbiamo aperto un canale di comunicazione continuo. Questo progetto funzionerà solo se i cittadini parteciperanno in maniera Attiva, Seguendo le poche e semplici regole necessarie nel medio lungo periodo, gli effetti positivi si vedranno in una di rimodulazione dei costi sostenuti dall’ente e di conseguenza in un alleggerimento della Tari, oltre che segnare un necessario auspicabile passo in avanti per la vivibilità della città e per il benessere di tutti ” . L’indirizzo delle fasi di attuazione del progetto ” Differenziamo con Gioia “, sono seguiti in maniera diretta e costante dall ‘ assessore all’ Ambiente, Sabina Ventini e dal Dirigente del V – Programmazione e Gestione del Territorio Ing. Salvatore Orlando.