Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa, di Vincenzo Filippone consigliere comunale capogruppo di la gioia infinita

Una dichiarazione falsa senza dare meriti a chi veramente ha chiesto e voluto fortemente il pulmino per le persone con disabilità, le dichiarazioni da parte del Sindaco e Vice Sindaco sono scioccanti la verità è che in una riunione di maggioranza io insieme ai consiglieri comunali Vincenzo Ramondino e Marianna Galli abbiamo dato un indirizzo politico per l’acquisto del pulmino a Sindaco, Giunta e Consigliei presenti (eravamo 9 persone presenti di cui 5 pronti a testimoniare), personalmente ho portato i preventivi e insieme ai consiglieri menzionati abbiamo chiesto che nella previsione di bilancio siano inseriti i soldi necessari per l’acquisto del pulmino, mi sono seduto personalmente con la responsabile del 3° settore per illustrare cosa doveva avere il pulmino, pedana elevatore, due posti per persone in sedia a rotelle e presa della corrente per ossigeno e respiratori (spero ci siano). Alla riunione (giugno se non ricordo male) l’amministrazione stava per indirizzare 80.000 € per gli eventi estivi e l’indirizzo dato da noi a spiazzato tutti perché a quel punto l’indirizzo dato sul sociale avrebbe prevalso su quello degli eventi, non c’è stata mai un idea o un pensiero sull’acquisto di un pulmino.

Si è persa per l’ennesima volta la possibilità di stare zitti e fare pessime figure. Attendo risposta da queste mie affermazioni da parte di questa amministrazione che sicuramente questa volta come tutte le altre non risponderà chiudendosi in un mutismo che avrebbe fatto bene ad applicarlo prima.