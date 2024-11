Presso gli uffici del Comune di Gioia Tauro, si sono incontrati i vertici istituzionali del Comune Guidati dalla Sindaca Avv. Simona Scarcella e una delegazione del Consolato Onorario del Marocco diretto dal Console Avv. Domenico Naccari.

Erano presenti, in rappresentanza del comune oltre alla Sindaca gli assessori Cristian Guerrisi, Damiana Petrelli,Giuseppe Romeo, il presidente del Consiglio Comunale Giulio Ranieri, la responsabile dell’ area vigilanza settore VI Dott.ssa Scuderi Serena Agata Maria, il dott. Fabio Fanciulli e per il Consolato oltre al console l’ Avv. Giuseppe Saletta ed il Commendatore Nicolino La Gamba.

A seguito di delibera n.122 del 2024 con la quale il Comune di Gioia Tauro aveva concesso dai locali nel prestigioso Palazzo Sant’ippolito da destinare a sede del Consolato Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, le parti hanno sottoscritto una convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Gioia Tauro ed il Regno del Marocco.

Con i provvedimenti sottoscritti, i circa 15.000 marocchini presenti in Calabria,da oggi, troveranno un punto di riferimento nella città di Gioia Tauro e sarà presente la prima autorità diplomatica straniera con competenza su tutto il territorio calabrese.

L’iniziativa della Sindaca Scarcella, con la sua Giunta definita “storica”, metterà in diretto rapporto il comune di Gioia Tauro ed il suo porto con il Marocco.

L’inaugurazione della sede consolare è fissata per il 30 novembre nel corso di una cerimonia alla quale hanno già dato la propria adesione l’Ambasciatore del Regno del Marocco S.E. Youssef Balla, il sottosegretario agli Interni On. Wanda Ferro, il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria dott.ssa Caterina Chiaravalloti,il giornalista dott. Arcangelo Badolati, il Vice Presidente della Giunta Regionale Calabrese dott. Filippo Pietropaolo. L’ evento sarà allietato dalla Saverio Arlia Wind Orchestra diretta dalla dott.ssa Cettina Nicolosi.