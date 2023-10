Si è concluso stamani a Gioia Tauro il tour di inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024 delle scuole dell’obbligo.

Il sindaco Aldo Alessio, accompagnato dall’assessore alla cultura Dott.ssa Carmen Moliterno, ha portato il

saluto dell’intera Amministrazione Comunale agli studenti del plesso scolastico Comprensivo Paolo VI-Campanella , Piazza Duomo, Casa della Musica via Nicola Pizi, Francesco Tripodi Via Asmara, San Giovanni Bosco Via Massaua, Tre Palmenti Via Dei Gelsomini, Don Milani via Veneto, Campanella via Magenta.

Il Sindaco e l’Assessore alla cultura sono stati accolti dal Dirigente scolastico ,prof. Fortunato Pratico, dai

docenti e i ragazzi che hanno cantato l’inno Nazionale con la coreografia di cartelloni e bandierine.

” L’incontro di oggi e’ stato un momento di confronto molto importante che ha reso la giornata ricca di

emozioni ” ha dichiarato l’ assessore e vice Sindaco Dott.ssa Carmen Moliterno ,che ha profuso sin

dall’inizio del suo mandato , tanto impegno rendendosi fautrice di manifestazioni culturali dedicando

attenzione specifica e supporto a tante iniziative delle scuole cittadine.