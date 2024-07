Di CLEMENTE CORVO

Bresh è una grande festa prevalentemente con musica reggaeton pop e trap, nata in Argentina Buenos Aires nel 2016 da un gruppo di ragazzi che ha voluto sperimentare una vita notturna alternativa tra le strade della capitale.

Da lì è iniziato un grande successo mondiale, che ha fatto tappa anche a Gioia Tauro il 27 luglio al lido vulcano beach Club di Davide Isola e Michele carbone, lo chef del locale, registrando 3.500 presenze provenienti da varie parti della nazione, unica data nel sud Italia.

Il lungomare gioiese si è riempito di vita. Una folla entusiasta ha gremito l’intera zona come non si vedeva da tempo.

Il lido vulcano è diventato un punto di riferimento per tantissimi giovani, che provengono da tutto il territorio circostante e si ritrovano per divertirsi in un bell’ambiente accogliente con varie attrazioni, tra cui beach party, aperitivi in spiaggia con dj set, e serate con musica live. Le altre date in cui si svolgeranno eventi di rilievo saranno il 7 agosto con Tedua, il 20 agosto con Rose Villain, e il 10 agosto per la notte di San Lorenzo sarà ospitato un’artista di fama internazionale.