Di Clemente Corvo.

Il messaggio di Bellofiore al nuovo sindaco ed alla sua giunta, nel rispetto delle differenze, aperto e rispettoso per il bene di Gioia Tauro.

In un contesto politico spesso caratterizzato da polemiche e divisioni, emerge un messaggio di grande maturità e coesione da parte di Renato Bellofiore uno dei candidati alla recente campagna elettorale di Gioia Tauro, con il quale il già sindaco di Gioia Tauro ha espresso congratulazioni al nuovo sindaco e alla nuova giunta comunale, sottolineando il vero significato di questo momento che risiede nel remare tutti insieme per il bene di Gioia Tauro e concentrarsi sul futuro della città di Gioia Tauro: ” Congratulazioni al nuovo sindaco di Gioia Tauro e alla nominata giunta comunale. Auguro a tutti gli assessori e delegati un lavoro efficace e produttivo, affinché Gioia Tauro possa prosperare e crescere. Ora che la campagna elettorale è conclusa credo che il vero significato di questo momento risieda nel remare tutti insieme per il bene di Gioia Tauro e concentrarsi sul futuro della nostra città”.