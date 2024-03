Gioia Tauro: Bellofiore accende un faro sul futuro con il primo seminario “Verso un’amministrazione consapevole: conoscere per governare”

di Clemente Corvo

Cittadini, candidati consiglieri e simpatizzanti si sono ritrovati ieri pomeriggio al seminario “Verso un’amministrazione consapevole: Conoscere per governare”, evento organizzato dal candidato a sindaco Renato Bellofiore e dal movimento civico Cittadinanza Democratica. L’incontro, che ha segnato un passo significativo verso un nuovo modo di fare politica a Gioia Tauro, si è tenuto in un’affascinante sala adornata da opere d’arte e volte in mattoni a vista. “In questo seminario – ha dichiarato Bellofiore – non abbiamo solo condiviso conoscenze; abbiamo piantato dei semi affinché ogni cittadino di Gioia Tauro possa diventare un consigliere comunale consapevole, responsabile e attivo dell’amministrazione. Credo fermamente che governare con consapevolezza sia il primo passo verso la libertà vera e proprio oggi abbiamo compiuto insieme quel passo.” L’esperto e già segretario comunale, Giuseppe Corrado, ha magistralmente illustrato i meccanismi amministrativi e contabili che sono il motore di una gestione comunale efficace e trasparente. “L’entusiasmo e la partecipazione che ho visto oggi – ha continuato Bellofiore – riflettono la sete di impegno e la volontà di servire la nostra comunità. Ogni persona presente è la conferma che l’interesse per la cosa pubblica è vivo e che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta per costruire un’amministrazione attenta, inclusiva e realmente al servizio dei cittadini.” Bellofiore ha sottolineato l’importanza di questo seminario, che non risiede solo nell’attualità dei temi trattati, ma anche nella capacità di coinvolgere e formare futuri amministratori. L’obiettivo è quello di creare una comunità informata e responsabile che si muova verso un futuro di governabilità consapevole, in cui ogni cittadino sia protagonista attivo del proprio destino collettivo. L’evento non è stato soltanto un’occasione formativa, ma anche una manifestazione tangibile dell’impegno civico che deve tornare ad animare Gioia Tauro. L’entusiasmo e la partecipazione dei presenti sono la prova che la strada verso “un’amministrazione consapevole” è già stata intrapresa con determinazione. “Il seminario – ha infine dichiarato Bellofiore – ha acceso un faro sulla necessità di un futuro migliore per Gioia Tauro, un futuro in cui la consapevolezza e la responsabilità saranno i capisaldi della mia amministrazione al servizio del cittadino.” Con questo evento, Bellofiore e il movimento Cittadinanza Democratica hanno lanciato un messaggio chiaro: il futuro di Gioia Tauro è nelle mani di una comunità consapevole e responsabile, pronta a costruire un’amministrazione trasparente e al servizio del cittadino.