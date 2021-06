GIOIA TAURO – Apre i battenti in città la sede territoriale della Uil Scuola Rua, ulteriore riferimento in una zona, quella della Piana, che vede la presenza di numerosi istituti scolastici, nata a seguito di nuovi assetti registratisi all’interno del sindacato. Responsabile dell’ufficio sarà la gioiese Marianna Andronaco, docente e sindacalista che per lungo tempo ha militato presso la sede di Brescia e che ha scelto ora di mettere al servizio della sua terra l’esperienza maturata in Lombardia. “Saremo sempre più presenti all’interno delle scuole, affiancando il comparto e sostenendo le battaglie che da sempre ci contraddistinguono, nell’ottica della coesione sindacale con le altre sigle presenti”: queste le dichiarazioni della responsabile che fanno seguito a quelle del segretario regionale Andrea Codispoti, il quale ha espresso soddisfazione per il già avviato lavoro svolto all’interno del sindacato che trova importanti risorse, sempre nella prospettiva di vicinanza dei servizi, facendo leva sul nuovo assetto per territori. Il tutto coordinato da Luca Scrivano responsabile per l’intera provincia di Reggio Calabria, che si associa all’augurio del segretario regionale ribadendo la volontà di vicinanza e presenza assidue nel territorio della Piana. Grande l’entusiasmo e professionalità messa in campo sin da subito dai responsabili che auspicano di aver fatto la giusta scelta individuando Gioia Tauro come punto nevralgico di riferimento. La sede si trova in Viale Stesicoro all’interno della struttura che già da anni ospita altri comparti del sindacato Uil.