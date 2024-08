“Un forte segnale di vicinanza ai giovani Gioiesi che va a coronare un percorso, iniziato in campagna elettorale con il Sindaco Simona Scarcella e che oggi si concretizza con lo statuto della Consulta giovanile”.

In una nota l’ assessore alle politiche giovanili del comune di Gioia Tauro, Prof.ssa Domenica Speranza, commenta entusiasta l’approvazione dello statuto della Consulta giovanile:

“Nelle prossime settimane si procederà alla presentazione del regolamento e alla pubblicazione del bando per la partecipazione all’assemblea della Consulta giovanile – commenta l’assessore Speranza – si tratta senz’altro di un momento storico: per la prima volta tanti giovani potranno prendere posto nel Palazzo municipale e far sentire la loro voce, partecipando attivamente alla vita sociale e politica della comunità”.

La Consulta è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 37 anni compiuti e, come riportato nello statuto, “in quanto organo consultivo, sarà affidato alla Consulta il compito di proporre idee, suggerimenti, pareri, che possano fruire alla giovane comunità territoriale nelle materie di più diretto interesse ponendosi, quindi, come importante strumento di conoscenza e di concertazione della realtà giovanile, finalmente all’interno di un sistema a rete nel mondo delle istituzioni” conclude la Prof.ssa Speranza