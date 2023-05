GIOVEDI 1 Giugno, alle ore 10:00, presso l’I.I.S. Francesco Severi di Gioia Tauro, si terrà un incontro di restituzione da un punto di vista pedagogico-sociale delle attività e degli spunti di riflessione proposti agli studenti durante il ciclo seminariale. All’incontro parteciperà il Prof. Giancarlo Costabile docente l’Unical, Don Pino Demasi e oltre al Dirigente Prof. Fortunato Praticò ed i docenti del Severi coinvolti nel ciclo di incontri i Proff. Rossella Bulsei, Carmine Pisano, Domenica Velardo.

Come in ogni percorso formativo, bisogna alla fine procedere con delle valutazioni insieme agli alunni, poiché il nostro obiettivo primario restano loro che saranno i prossimi cittadini attivi del domani. La scuola deve infatti creare una coscienza critica. Poi, bisogna fare anche un confronto con tutti i collaboratori ed i docenti coinvolti, al fine di analizzare le varie criticità emerse, poche ad esser sincero, e migliorarsi per il futuro.