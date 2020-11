Stiamo attraversando uno dei momenti più bui per la nostra Città, all’emergenza epidemiologica si aggiunge anche lo spettro di una crisi economica che potrebbe produrre danni irreversibili alle nostre già fragili economie locali.

Questa mattina l’Amministrazione Comunale, ha incontrato una delegazione di cittadini, pacifica e dignitosa, che da giorni protesta per un diritto alla salute negato.

Il confronto, franco e rispettoso dei ruoli, ha affrontato l’attuale situazione in cui versa la nostra sanità e il comprensibile scoramento dei tanti gioiesi – in particolar modo commercianti – che pagano il prezzo più alto.

Tutti i cittadini gioiesi pretendono la fine di un sistema commissariale che non ha prodotto i risultati sperati, anzi ha depredato ed impoverito i nostri già precari presidi ospedalieri.

A gran voce si chiede l’immediato aumento dei posti letto in terapia intensiva con un rilancio di tutte le strutture ospedaliere, così come previsto dal piano covid regionale, che garantisca il diritto alla salute per tutti ed essere così in grado di gestire l’attuale seconda ondata di contagi.

Questo risultato, permetterebbe la riclassificazione (zona rossa) decretata dal Governo il 6 novembre, consentendo di dare una boccata d’ossigeno alle tante attività economiche oggi penalizzate, nonostante gli adeguamenti anti-covid imposti dai precedenti DPCM.

Tutti i Sindaci della Calabria, insieme, chiedono al Governo scelte condivise, rapide ed efficaci per fronteggiare l’emergenza e superare l’era commissariale.

Già in queste ore i Sindaci stanno lavorando per mettere in campo tutte le iniziative utili al raggiungimento dell’obiettivo, valutando anche la possibilità di recarci a Roma per manifestare il proprio dissenso.

Questo è il momento dell’unità, io e la mia Amministrazione siamo al fianco di tutti i cittadini gioiesi che lottano per il diritto alla salute. Proporremo ai Sindaci e a tutte le associazioni di categoria – sindacali e datoriali – l’opportunità di promuovere una giornata di manifestazione statica e unitaria, nel rispetto delle normative covid-19, per dare maggiore forza e sostegno alla lotta per il rilancio della sanità calabrese.

A tutti i cittadini diciamo: Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi. Uniti si vince!