L’OPERAZIONE “ madre natura” condotta dai Carabinieri di Gioia

Tauro ha portato al sequestro di ventisei mezzi di trasporto per

sversamento di rifiuti effettuati nel corso dell’anno 2018 ed alla

individuazione di 90 contravventori per atti di abbandono di rifiuti,

in varie zone della città ma con particolare riferimento alla c.da

Ciambra, al Via Fosso Mastro .

La problematica affrontata – come risulta dalla inchiesta – ha radici

consolidate nel tempo e fa luce anche in merito al sistematico

danneggiamento dell’ambiente perpetrato da gruppi organizzati e

da semplici cittadini, anche con l’incendio di cumuli di rifiuti e

sempre in spregio ad ogni regola di civile convivenza.

Non v’è dubbio che le condotte incriminate – che hanno portato e

portano danno all’ambiente e disagio alla Città – sono riconducibili

ad una visione miope e sbrigativa di quanti pensano di risolvere

un loro personale problema dando incarico di smaltimento illecito

a ben individuati gruppi disponibili o con azioni individuali.

Questo modo di operare ha aggravato la già pesante situazione

ambientale e sanitaria della Città, che tenta da due anni di

risollevarsi tra le chiusure del termovalorizzatore, i boicottaggi di

ditte vincitrici della gara di raccolta differenziata, le difficoltà degli

uffici decapitati da inchieste della Magistratura e dalla

impossibilità di spesa conseguente al dissesto di bilancio causato

da criminali gestioni della cosa pubblica rimaste impunite e per la

mancata approvazione dei bilanci , rimasti fermi al rendiconto

dell’anno 2015 per omissioni delle amministrazioni straordinarie

che hanno costretto questa Amministrazione al compito immane

di approvazione di tutti i bilanci fino al rendiconto 2019.

Nel salutare e ringraziare l’intervento della Magistratura e dei

Carabinieri come atto di attenzione e di controllo del Territorio,

questa Amministrazione dichiara che si costituirà parte civile nel

processo nei modi e termimi di Legge.