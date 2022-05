Concluso l’iter per l’intitolazione degli impianti sportivi comunali siti in Via Rimembranze, Cesare Giordano ed in Contrada Lacchi, Pasquale Stanganelli

La Giunta Comunale, con atto n. 63 del 12.04.2022, ha deliberato l’intitolazione – richiesta a suo tempo dal consigliere comunale di maggioranza Enzo Filippone – campo polivalente comunale sito in C.da Lacchi alla memoria di Pasquale Stanganelli (deceduto il 09.11.2008) e, nella stessa seduta, mediante successivo atto n. 64 ha, altresì, deliberato l’intitolazione del campo sportivo comunale sito alla via Rimembranze alla memoria di Cesare Giordano (deceduto il 05.06.1956).

Le suddette deliberazioni sono state tempestivamente pubblicate all’Albo Pretorio dell’ente, dove sono a tutt’oggi liberamente consultabili a chiunque. Le stesse deliberazioni sono state, inoltre, trasmesse, alla Prefettura di Reggio Calabria, per opportuna conoscenza, non riscontrando pareri o osservanze in merito.

Pertanto, stante l’adozione delle deliberazioni in data 12.04.2022 e la successiva pubblicazione, si è proficuamente conclusa l’iter per formalizzare – a modo di legge – l’intitolazione delle due strutture sportive cittadine alle due colonne dello sport Gioiese.