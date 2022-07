DI CLEMENTE CORVO

Alessia Calabrò giovane GIOIESE di 23 anni che giorno venerdì 22 Luglio si è laureata all’Università Degli Studi di Messina al Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagine Morfologiche e Funzionale, al corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE con il titolo della tesi: “Caratterizzazione di una popolazione di linfocito con funzioni natural killer infiltranti il cancro colon-retto nell’uomo”. Appunto la

Dottoressa Calabrò spiega che “la ricerca è sempre in continua evoluzione d’altronde come il nostro sistema immunitario. La presenza di cellule immunitarie innate like infiltranti la mucosa del colon in pazienti affetti da CRC (tumore al colon-rettò) potrebbero avere un ruolo anti-tumorale in futuro”.

I professori si sono congratulati con la giovane studessa GIOIESE laureandosi con un importante voto: 110/110 e Lode. Il Relatore: Chiar.mo Prof. Paolo CARREGA , Correlatore: Chiar.ma Prof. Stefania CAMPANA, Correlatore: Chiar.ma Prof. Claudia DE PASQUALE, il Coordinatore del CdLM: Chiar.ma Prof.ssa Alessandra BITTO.

Gioia Tauro può vantare anche di questi grandissimi risultati e notizie che sicuramente al Giorno d’oggi fanno tanto piacere a tutta la

Comunità GIOIESE .