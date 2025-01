La Giunta Comunale guidata dal sindaco Avv. Simona Scarcella, nella giornata di ieri, con proprio atto deliberativo ha dato indirizzo al settore tecnico per la pubblicazione di un bando finalizzato al rilascio di 10 concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

La procedura ad evidenza pubblica, disposta in ossequio alle disposizioni della recentissima legge 166 del novembre 2024, prevederà una serie di criteri di selezione tutti improntati alla valorizzazione del patrimonio naturalistico del litorale Gioiese. I criteri premiali per i partecipanti, tutti rigorosamente stabiliti dalla legge, consentiranno di attribuire preferenza in relazione al pregio strutturale dell’investimento e alla previsione di assunzioni di giovani fino a 36 anni.

Grande soddisfazione espressa dal sindaco ” Si tratta di un punto del nostro programma elettorale che stiamo portando in brevissimo tempo alla piena realizzazione. Gioia Tauro vanta un litorale stupendo, vastissimo, che offre la possibilità di assegnare tante aree a Chi vorrà investire nello sviluppo turistico e commerciale della nostra città. È ormai da oltre un decennio che non veniva ad essere ampliata l’offerta commerciale in materia turistico ricreativa sulla nostra spiaggia. Un lasso di tempo lunghissimo che ha paralizzato di molto la crescita della nostra città rispetto ad altri siti turistici che, soprattutto nell’area Ionica, sono divenuti recettori di investimenti e di offerta di svago per una importante parte di popolazione nazionale ed internazionale. I nuovi criteri stabiliti dalla legge garantiscono che gli interventi che andranno ad essere realizzati dovranno essere rispondenti a livelli qualitativi importanti. Fondamentale è anche la previsione di assunzioni di personale giovane, che costituirà un fattore premiale rispetto alla procedura di selezione dei concessionari. Gioia Tauro cresce in un percorso di sviluppo che stiamo attuando in concreto e nei fatti. Mi preme rimarcare come la previsione di questa progettualità e la possibilità di occupare area del demanio completamente abbandonate non comporta alcun impegno di spesa per le casse comunali. Questo rende ancora più grave il lassismo e l’inerzia politica e amministrativa di cui Gioia Tauro ha sofferto per tanti lunghi anni. Lo avevamo promesso in campagna elettorale, lo stiamo realizzando”.

Fra qualche giorno è prevista la pubblicazione della manifestazione di interesse alla quale potranno partecipare tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti per la partecipazione alle gare pubbliche.