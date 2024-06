Riceviamo e pubblichiamo

Accogliendo l’invito della Dirigente Russo, rispondo pubblicamente ed in prima persona al suo appello fatto

a Largo Pontile e riguardante la questione Assistenza Educativa Specialistica. Sottoscrivo quanto detto dalla

Dirigente e riferito al periodo in cui la stessa era Reggente al Paolo VI. Come la stessa Preside precisa

l’Assistenza Specialistica partì in tempi utili SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel suo Comprensivo, grazie all’

impegno di somme in bilancio SCOLASTICO ed alla collaborazione con la Compianta Paola Bombardiere

della Cooperativa Metauros. Il problema sta però nelle stesse dichiarazioni della Dirigente che precisano

che nell’altro Comprensivo lo stesso servizio, CHE SOTTOLINEO ESSERE DI COMPETENZA DELL’ENTE

COMUNE E NON DELLA SCUOLA, parte addirittura 5 mesi dopo…Questo non fa altro che rafforzare la tesi

da me sostenuta da anni e fortemente rimarcata dalla candita Simona Scarcella in pubblico comizio, e cioè

che l’Ente Locale, responsabile del servizio, è stato inefficiente ed inefficace, oltre che totalmente

fallimentare, al punto tale da dover essere sostituito dal bilancio di un Istituto Comprensivo Virtuoso. La

cosa se da un lato è certamente lodevole, dall’altro crea una situazione che vede la disabilità avere

trattamenti diversi a seconda della scuola frequentata e crea quindi trattamenti di serie A e trattamenti di

serie B. Le procedure da applicare erano ben diverse e dovevano riguardare in toto la responsabilità civile e

penale di chi quella situazione avrebbe dovuto prevenirla per tempo e che riceve fondi pubblici dalla Città

Metropolitana oltre che avere un capitolo di bilancio Dedicato, invece di demandare ad altri la copertura

delle proprie inefficienze, prova ne è il fatto che nei successivi anni nulla è cambiato ed i servizi sono stati

sempre peggio. Nel Ringraziare la Preside per la stima esternata le porgo il mio più grande in bocca al lupo

per l’imminente ballottaggio.

Mariangela Giovinazzo