È con grande entusiasmo che l’Amministrazione comunale ha formulato gli auguri della comunità giffonese al sig. Giuseppe Spanò, classe 1922, che ha raggiunto lo splendido traguardo dei 100 anni di vita.

Un secolo di vita speso all’insegna di valori e di gesti che certamente meritano di essere emulati dai giovani, anche avuto riguardo all’impegno politico-amministrativo dello Spanò, in campo comunale, che costituisce la vivida testimonianza della partecipazione alla vita della res publica e, ci auguriamo, un esempio ed uno stimolo in tal senso per le nuove generazioni.

Gli amministratori si sono fatti portavoce del sindaco Antonio Albanese che – assente a causa di un’influenza – ha voluto tributare al più anziano Concittadino i sentimenti di affetto e di stima profondi Suoi personali e della popolazione amministrata, con l’augurio di un’ancora maggiore longevità ricca di gioia e costellata dall’amore dei propri cari.

Del sig. Spanò l’Amministrazione comunale ha inteso esaltare le virtù di «Cittadino esemplare», vergate su di una targa che è stata all’uopo allo stesso consegnata tra gli applausi e i sorrisi dei parenti.

Questi 100 anni del concittadino Giuseppe Spanò, vissuti in umiltà, vogliono essere anche l’occasione per ricordare l’altissimo valore della vita e quanto bello sia spenderla all’insegna dei sani princìpi, anche al servizio degli altri, così come il sig. Spanò ha fatto in maniera disinteressata e senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà incontrate lungo il Suo cammino, non ultima la partecipazione alla seconda guerra mondiale all’esito della quale, anche grazie a Lui, è stata stabilita una pace ancora fortunatamente duratura.