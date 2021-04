Il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) ha incontrato il Commissario ad acta Guido Longo per rappresentare la disponibilità di aziende storiche di Reggio Calabria di partire al più presto con la vaccinazione dei propri lavoratori.

“Le imprese hanno un fortissimo bisogno di ripartire – dichiara Giannetta – e intendono collaborare attivamente per mettere in sicurezza i propri lavoratori.

È un segnale molto positivo – sottolinea il consigliere forzista – su cui la struttura commissariale ha dichiarato di voler procedere con solerzia, per attuare in tutto il territorio regionale, il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Commissario Straordinario emergenza Covid e le Parti sociali.

Piani già sperimentati all’estero con risultati importanti – conclude Giannetta – che darebbero ulteriore slancio alla campagna vaccinale, accelerando il percorso verso la ripartenza”.