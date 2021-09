“Da troppo tempo stiamo denunciando questa escalation di aggressioni sui medici e sul personale sanitario più esposto alla rabbia dei pazienti. Ma non si è fatto abbastanza per prevenirla e attutirla – denuncia Giannetta – mentre assistiamo all’aggravarsi della situazione. E mi riferisco alle aggressioni ai medici del pronto soccorso del Gom di Reggio Calabria, alla violenza dell’azione sferrata ai danni del Triage dell’ospedale di Locri, all’atto vandalico perpetrato sui mezzi della Croce Rossa Italiana, per citare solo i più recenti.

“Non basteranno i provvedimenti della pubblica sicurezza se il Commissario ad acta Longo non risolve con solerzia l’emergenza del personale sanitario – dichiara ancora Giannetta – Non nascondiamoci dietro il dito. L’esasperazione deriva dalle attese che i pazienti non tollerano più. La rabbia non è mai giustificabile, specie quando trascende e va condannata con fermezza. Ma è altresì vero – incalza Giannetta – che il poco, pochissimo personale a disposizione, in particolare nei Pronto Soccorso, non può fare tutto quello che un pronto soccorso civile deve fare. Il problema è sempre li: il personale. Il Commissario Longo deve sbloccare le assunzioni – conclude Giannetta – fin quando non avremo personale e medici sufficienti per garantire la salute dei cittadini e i servizi sanitari, questa escalation non avrà fine”.