“Grazie a un intervento finanziato dalla Regione Calabria, per una spesa di oltre 291 mila euro, si procederà all’adeguamento sismico dei locali della struttura sanitaria strategica per l’intera area pre aspromontana.

Dopo il progressivo potenziamento dei servizi specialistici ambulatoriali, con la Geriatria e la Ginecologia, procediamo – continua il consigliere – nel percorso di riqualificazione del Poliambulatorio con la messa in sicurezza dell’edificio, a tutela dei pazienti, dei lavoratori e di tutti gli avventori dei locali.

Un finanziamento che ho richiesto ed ottenuto anni fa, quando ero alla guida del Comune di Oppido Mamertina e che l’attuale sindaco, Bruno Barillaro, ha tenacemente perseguito e che ci porta, oggi, alla fatidica consegna dei lavori.

È un bel segnale – conclude Giannetta – dare continuità amministrativa nel segno della progettualità, a maggior ragione quando si lavora in sinergia tra istituzioni, per unire le forze”.