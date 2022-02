“Convergiamo su una figura che rappresenta unitariamente le anime del Centrodestra e che, siamo certi, darà a Palmi ciò che questa splendida città merita.

Con la lista “Ognigiorno” abbiamo messo in campo i nostri valori di impegno, servizio per la città, politica concreta ed efficace.

Ringrazio i candidati che hanno accettato, con entusiasmo e amore per Palmi, questa nuova sfida.

Auguri a tutti, auguri a Barone sindaco della ripartenza”.