Tragico lutto per il mondo del calcio: l’ex calciatore e dirigente sportivo Gianluca Vialli è morto oggi all’età di 58 anni dopo aver lottato contro un grave tumore al pancreas dal 2017. Le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi giorni tanto che, dopo aver lasciato il suo ruolo all’interno dello staff del ct della Nazionale Roberto Mancini, era stato costretto al ricovero in un clinica di Londra (dove risiede fin dai tempi in cui giocava nel Chelsea).

L’ex calciatore di Sampdoria e Juventus lascia la moglie Cathryn White Cooper con cui era sposato dal 2003 e le due figlie Olivia e Sofia. La sua morte arriva pochi giorni dopo quella dell’amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic.

Gianluca Vialli lottava contro un cancro al pancreas dal 2017

Nel 2018 Gianluca Vialli ha annunciato che già da un anno stava lottando contro un tumore al pancreas. Lo ha fatto nel libro autobiografico ‘Goals, 98 storie più 1‘. Da allora la malattia lo ha costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, e poi a otto mesi di chemioterapia e sei settimane di radioterapia. A fasi alterne questo male lo ha tenuto lontano dal mondo del calcio nel quale però è sempre tornato appena le sue condizioni di salute miglioravano.