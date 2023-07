C’è un giallo e sarà tutto da chiarire la morte di un agente di polizia penitenziaria di Amendolara nel Cosentino. L’agente è Domenico Fasano 58 anni che è stato ritrovato agonizzante nella sua vettura, un’Opel Astra, a Ginosa in provincia di Taranto.

L’agente dopo aver prestato servizio nella Casa circondariale di Castrovillari avrebbe dovuto far ritorno nella sua abitazione ad Amendolara marina. Ed invece a casa il 58enne non è mai rientrato.

Sarà ora la Procura tarantina che ha aperto un’indagine sulla vicenda a dover chiarire quanto accaduto.