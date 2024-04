«La sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con il Prefetto di Reggio Calabria, S.E. Clara Vaccaro, rappresenta un ulteriore passo in avanti per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di illegalità, mantenendo sempre alta l’attenzione da parte di questa amministrazione per la sicurezza dei nostri concittadini. Per questo motivo si adotteranno delle strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità favorendo l’impiego coordinato delle Forze di polizia statuali e la Polizia locale, attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano». È quanto ha dichiarato il Sindaco f.f. della Città di Gerace, dott. Salvatore Galluzzo, in merito alla firma del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, avvenuta nei giorni scorsi, tra il Comune di Gerace e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria che hanno come obiettivo finale l’installazione di sistemi di videosorveglianza comunali da collocare nel Centro Storico, a Prestarona, in località Zomino, in località Merici; in località Puzzello, in Località Cavuria, Santa Caterina, Zarioti, Liscio e Preioti.

Si tratta di progetti integrati dei sistemi di videosorveglianza, elaborati nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, che saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate in materia: «La sicurezza di tutto il territorio comunale – ha aggiunto il Sindaco ff – è collegata alla garanzia di perseguire ogni forma di illegalità nel pieno rispetto della vivibilità e del decoro della città, attraverso la prevenzione, tenendo presente il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali».

A breve verrà istituita presso la Prefettura una Cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto, con cadenza semestrale, anche ai fini della predisposizione, da parte del Prefetto, della relazione informativa all’Ufficio per il coordinamento e pianificazione della Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, individuato quale punto di snodo delle iniziative in materia di sicurezza urbana: «Il Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana – ha concluso Galluzzo – è uno strumento importante che rende tangibile la presenza dello Stato nel nostro territorio nell’interesse esclusivo dei Geracesi».