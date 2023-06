L’Amministrazione comunale di Gerace, guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti, ha inteso adottare l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), per il Centro storico della città, per i periodi che saranno successivamente regolamentati da apposite ordinanze, «al fine di produrre ulteriori benevoli effetti sulla circolazione che derivano dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, rispetto del diritto al riposo e della quiete pubblica, la migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico ed artistico».

«Abbiamo valutato attentamente l’opportunità di migliorare la qualità del centro storico di Gerace consolidato, attraverso la ZTL, la sua destinazione a centro di eccellenza storico e patrimoniale – ha dichiarato il Vice Sindaco Salvatore Galluzzo – allo stesso tempo intendiamo garantire lo sviluppo turistico tutelando l’ambiente con ricadute positive per gli esercizi commerciali della città».

«Attraverso la ZTL – ha concluso il Vice Sindaco Galluzzo – si eliminano disagi per l’eccesso di traffico nel centro storico con una regolamentazione di una serie di permessi destinati a residenti e non, definiti in sei differenti tipologie. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l’Ente comunale riceva la comunicazione da parte degli interessati all’ottenimento dei permessi dichiarando la targa del proprio/i veicolo/i attraverso la compilazione del modulo che è disponibile sull’app appositamente dedicata tramite l’accesso al sito del Comune di Gerace».

Di seguito sono elencate le diverse tipologie di permessi:

Tipologia A PERMESSO VERDE: verrà rilasciato ai residenti all’interno della zona a traffico limitato e consente il transito e la sosta negli spazi pubblici del centro storico.

Tipologia B PERMESSO AZZURRO: verrà rilasciato ai residenti e non residenti proprietari di parcheggi in zona privata (per accedere alle proprietà private per la sosta) compresi i clienti di strutture ricettive con parcheggio privato all’interno della Z.T.L., e consente il transito e la sosta negli spazi privati (giardini e garage).

Tipologia C PERMESSO GIALLO: verrà concesso ai cittadini non residenti nel centro storico, oggetto di Z.T.L., bensì nel Borgo Maggiore e nelle numerose contrade sparse sul territorio comunale, che hanno l’esigenza di recarsi nella zona a traffico limitato. Sarà rilasciato un solo permesso per ogni componente patentato (associato ad una sola targa) presente nel nucleo familiare consentendo il transito e la sosta negli spazi pubblici.

Tipologia D PERMESSO ARANCIONE: consente il transito nella Z.T.L e la sosta negli spazi pubblici ai veicoli di coloro che prestano assistenza a persone che abitano nella Z.T.L., prive di veicoli propri autorizzati, limitatamente per il tempo necessario all’assistenza segnalandolo mediante l’esposizione del disco orario. Verrà rilasciato un permesso per ogni nucleo familiare in cui nessuno dei componenti sia patentato;

Tipologia E PERMESSO BIANCO: consente ai veicoli dei titolari di esercizi commerciali all’interno del centro storico il transito nella zona Z.T.L e la sosta per massimo 1 ora e mezza, da segnalare mediante l’esposizione del disco orario. Si precisa che per i commercianti (esercizi di vicinato e non le strutture ricettive) tale autorizzazione sarà valida solo nelle fasce orarie di carico e scarico (7:00 – 13:00 dalle 15:00 – 18:00).

Tipologia F PERMESSO ROSSO: consente il transito e la sosta, all’ interno della ZTL, ai proprietari di immobili non residenti che non dispongono di posto auto per la sosta in zona privata (giardini o garage). Può essere concesso solamente un permesso per ogni immobile non di residenza.