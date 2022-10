L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, ha festeggiato i 100 anni della signora Immacolata Panetta in Gratteri. È stata una grande e doppia festa che si è tenuta presso Palazzo Candida a Gerace alla presenza di numerosi familiari, parenti e conoscenti nonché con la rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Sant’Ilario dello Jonio con il Sindaco Giuseppe Monteleone e don Franco Labadessa.

Nonna Immacolata è nata in contrada Cricini di Gerace e nel 1945 si sposa con Michele Gratteri di Condojanni dove vivono e lavorano e dove nascono le tre figlie Pina Rosa e Maria. Ad oggi la signora Immacolata, che è tornata a vivere da alcuni anni a Gerace, può contare 10 nipoti e molti pronipoti.

Nonna Immacolata racconta della Locride di allora, un territorio bucolico e ricco di rapporti interpersonali che si legavano ancor di più attraverso i dialoghi della “ruga” dove si trascorrevano i pomeriggi d’estate a ricamare quelle che sono delle vere opere d’arte.

Da allora è trascorso molto tempo ma la signora Immacolata ricorda i filati, le tessiture con il telaio e le “frange all’uncinetto” che venivano utilizzate anche per rifinire il bordo delle coperte. Nonna Immacolata porta con sé quella splendida Calabria, semplice e vera che ha saputo trasmettere ai figli e ai nipoti e pronipoti che l’hanno festeggiata con affetto.