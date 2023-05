Cambio nell’esecutivo del governo cittadino della Città di Gerace. Stamane il Sindaco Dott. Giuseppe Pezzimenti ha nominato Vicesindaco il Dott. Salvatore Galluzzo e Assessore il consigliere comunale Antonio Multari. Nel ringraziare il Dott. Rudi Lizzi per il grande impegno profuso come vicesindaco uscente dimostrando determinazione nell’operato espresso durante questo periodo, con il cambio dell’esecutivo si intende evidenziare una scelta politica effettuata dal primo cittadino orientata sulla continuità amministrativa ormai delineata da diversi anni, che hanno portato Gerace ad assurgere a centro storico a forte richiamo turistico, valorizzando i beni culturali e il vasto territorio comunale che ha ancora bisogno di implementare i servizi per il bene dell’intera collettività.