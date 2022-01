“Nonostante le difficoltà relative all’emergenza pandemica, il nuovo passo impresso dal presidente della Regione Roberto Occhiuto nella gestione della Sanità in Calabria è del tutto evidente. Ne sono dimostrazione i primi significativi interventi dati dall’apertura di nuovi presidi sanitari, come sta accadendo a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, a tutela della comunità locale, da anni mortificata da politiche di tagli e chiusure indiscriminati.

Il diritto alla salute è fondamentale e mi impegnerò unitamente al Presidente Occhiuto e alla maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale affinché tale diritto costituzionalmente sancito trovi finalmente realizzazione e tutela anche nella nostra regione, in particolar modo per l’Ospedale di Praia a Mare che deve tornare quanto prima ad espletare le sue originarie funzioni e divenire un presidio pienamente operativo a tutti gli effetti di legge”.