Non si tratta che di fiocchetti: pezzetti di nastro rosa incrociati su minuscole spille da balia. Tanto piccoli e discreti quanto speciali, come le alunne del “Gemelli Careri” di Taurianova che li hanno realizzati per donarli in cambio di un contributo simbolico devoluto all’AIRC, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. L’iniziativa, guidata e sostenuta dal dirigente e da tutti i docenti dell’Istituto, ha sensibilizzato e coinvolto gli alunni sul tema, delicato e importantissimo, della prevenzione del tumore alla mammella, cui è dedicato, ormai da decenni, il mese di ottobre.



È nel mese di ottobre, difatti, che il rosa diventa un colore speciale. Ha sfumature di speranza per tutte le guerriere che in questo istante lottano contro il cancro; ha i riflessi della gioia di chi il nemico lo ha sconfitto, almeno una volta; è ombreggiato dal ricordo struggente di chi, suo malgrado, deposte le armi e salutati gli affetti, è volata via.

Così Iosè, Iosè Speranza …amica di molti che non se la scordano, se la portano sul cuore, appuntata con una spilla da balia, come un modesto fiocchetto di nastro rosa. A José, attivissima nel volontariato, docenti e alunni hanno dedicato l’iniziativa, inaugurando una tradizione che si spera di mantenere viva per tutti gli anni a venire.