E’ una grande soddisfazione salutare l’elezione, al primo scrutinio, del collega Filippo Mancuso alla carica di Presidente del Consiglio regionale. Una nomina che arricchisce la massima Assemblea elettiva calabrese. Il numero di preferenze, che ha superato i numeri della maggioranza presente in Consiglio, sottolinea l’unità del centrodestra calabrese. Un compattezza che sarà la base sulla quale costruire quel buongoverno che tutti noi, ma soprattutto i calabresi auspicano per la nostra Regione. Al Presidente Mancuso rivolgo i miei più fervidi e sentiti auguri di buon lavoro. Mancuso, ne sono certo, eserciterà con equilibrio i suo ruolo di massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa regionale. L’avvio della XII Legislatura regionale ci chiama ad importanti ed entusiasmanti sfide. E nel discorso di insediamento del Presidente Mancuso, c’è tutta la responsabilità del cammino che ci attende, per fare della Calabria, come ha promesso il Presidente della Giunta Roberto Occhiuto, una Regione che l’Italia non si aspetta. Da parte mia, e dal mio ruolo istituzionale di consigliere non mancherà il sostegno, la condivisione, e il mio contributo alle scelte che questa maggioranza, solida, coesa, determinata, andrà a fare per favorire il profondo, radicale cambiamento che vogliamo avviare in Calabria. E’ necessario un cambio di passo, vero, deciso. E gli aspetti richiamati dal presidente Mancuso nel suo intervento iniziale sono un ottimo punto di partenza dai quali far scaturire un’azione complessiva e di vera rivoluzione dell’intero sistema regionale. “E ora al lavoro”, è stata l’esortazione al termine della seduta, del Presidente della Giunta Roberto Occhiuto, che lavorerà affiancato da un’ottima squadra, la migliore di cui la Calabria oggi ha bisogno. Personalmente, da consigliere regionale, incarico che ho il grande onore di ricoprire, farò tutto il possibile per accompagnare e sostenere questo percorso di crescita e di rinascita della Calabria.