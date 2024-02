Ieri si è svolta l’elezione per il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. In qualità di Capogruppo della Lega non posso che esprimere la grande soddisfazione per la riconferma del Presidente Filippo Mancuso. Un’elezione che avviene direttamente alla prima votazione, e con un numero di voti favorevoli che va oltre la soglia qualificata dei due terzi dei componenti prevista dall’articolo venti dello Statuo. Mancuso infatti ottiene 23 voti a favore e dunque anche due membri dell’opposizione, dopo più di due anni di presidenza, hanno ritenuto che Mancuso fosse il miglior candidato possibile. Un’elezione dunque non frutto di una mera logica di appartenenza politica e partitica ma del riconoscimento della qualità con cui è stato svolto il ruolo di garante della democrazia calabrese finora. Qualcosa quindi di non scontato e che non si vede accadere spesso, nemmeno in questo tipo di elezioni. Da Capogruppo non posso che essere orgoglioso per questo risultato. Faccio inoltre i miei sentiti complimenti anche ai colleghi Caputo e Iacucci, rieletti Vicepresidenti e Cirillo e Alecci, Segretari Questori. La riconferma di tutto il blocco dell’Ufficio di Presidenza sancisce ancor di più la qualità del lavoro svolto a Palazzo Campanella fino ad oggi. Certamente un ottimo segnale per tutta la Calabria.

Giuseppe Gelardi Capogruppo Lega Salvini Calabria.

