“Il gesto ignobile ed inqualificabile compiuto ai danni del Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti non può che essere figlio di stupidità ed ignoranza, che non di rado vanno purtroppo a braccetto. Solo menti atrofiche infatti possono progettare e porre in essere l’incendio di un’auto sperando, così viene da presumere, di poter condizionare l’operato di chi si è messo al servizio delle Istituzioni. L’elezione del Professore Zimbalatti a nuovo Rettore infatti-afferma Giuseppe Gelardi Presidente della Commissione regionale calabrese contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa- è avvenuta con un consenso numericamente tanto significativo da garantire che lo stesso sia davvero la persona giusta al posto giusto per far ripartire il nostro Ateneo che comunque resta un centro di eccellenza sul territorio regionale. E ancora di più oggi ogni calabrese onesto sarà schierato al suo fianco per testimoniare la propria fiducia e la propria stima nei confronti del suo operato. Sicuri che le forze dell’ordine siano già al lavoro per individuare responsabilità precise-continua Gelardi- sproniamo il Rettore a continuare con impegno nello svolgimento del suo prestigioso mandato certo che la Calabria migliore è tutta schierata dalla sua parte.”