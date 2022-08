A causa delle difficili condizioni del mare, i militari del Pattugliatore Multiruolo P.02 “Monte Cimone”, dipendente dal Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina, hanno compiuto un’operazione di salvataggio di una famiglia in difficoltà con la propria imbarcazione, nelle acque prospicenti la città di Diamante (CS).

Le condizioni del mare, peggiorate velocemente, hanno posto in condizioni critiche la navigabilità di un’unità da diporto che, dapprima, ha iniziato ad imbarcare acqua e, in un secondo momento, ha palesato anomalie al motore e agli organi di governo, mettendo in serio pericolo le persone a bordo. A seguito di richiesta di “MAY DAY” il Pattugliatore Multiruolo P.02 “Monte Cimone” giungeva prontamente nei pressi dell’imbarcazione pericolosamente in balia delle onde e con l’ausilio dei battelli operativi in dotazione al Pattugliatore, un’intero nucleo familiare che si trovava a bordo è stato tratto in salvo.

L’imbarcazione è stata poi condotta al porto di Diamante dagli stessi Finanzieri, mentre l’intera famiglia, in evidente stato di agitazione, è stata prontamente accolta a bordo ed affidata alle cure dell’equipaggio.

Le Fiamme Gialle, anche in questa occasione, hanno confermato un’elevatissima professionalità, nel loro ruolo di unica forza di polizia del mare, profondendo ogni sforzo per garantire la primaria funzione della salvaguardia della vita umana.