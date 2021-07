A Reggio Calabria un’ordinanza comunale ha istituito una nuova area pedonale “estiva” su

Corso Matteotti.

L’iniziativa, se attuata nel modo corretto e con democrazia, avrebbe potuto costituire un

valore aggiunto sia per la città che per i turisti, offrendo notevoli vantaggi anche agli stessi

commercianti reggini. Predisporre gazebo e dehors è sicuramente conveniente per le

attività ristorative, ma fa emergere altresì importanti criticità per cittadini residenti e le

altre attività commerciali a causa del traffico che va a inevitabilmente a generarsi in città.

Se in origine il progetto aveva lo scopo di rendere la città più accogliente e competitiva dal

punto di vista commerciale, alla luce dei fatti, la sua realizzazione si sta rivelando

fallimentare. Come già accaduto per Corso Garibaldi, Piazza Italia, Piazza del Carmine,

Piazza Duomo ed in Via Zecca, zone destinate in passato in parte alla viabilità urbana ed in

parte ad aree di parcheggio, anche Via Marina Alta è stata dedicata esclusivamente al

traffico pedonale.

Sfruttare queste zone in tal modo, ribadisco, può essere un valore aggiunto, se non fosse

che i commercianti non hanno avuto voce in capitolo, la decisione è stata presa senza

consultare e senza conoscere le problematiche della categoria.

Oggettivamente questo modus operandi ci lascia perplessi e dubbiosi, in quanto noi di

As.N.A.L.I. già da mesi abbiamo chiesto più volte un incontro con il sindaco Falcomatà, per

discutere democraticamente sulla proposta “dei gazebo e dehors”, in quanto nostra

principale premura è far crescere e migliorare il commercio in città grazie al costante

dialogo con i commercianti. Le nostre idee e le nostre iniziative sono sempre frutto di un

attento e scrupoloso confronto con la categoria, gli esperti e la PA. Purtroppo, ad oggi,

siamo ancora in attesa di essere ricevuti dall’amministrazione per discutere insieme del

progetto. Questa attesa si è tramutata in un bavaglio per la categoria.

Avremmo voluto essere coinvolti, come altre rappresentanze sindacali che, pur avendo

presenziato più volte a palazzo San Giorgio e partecipato attivamente all’ideazione del

progetto, oggi lo criticano apertamente.

Ci chiediamo se non fosse stato meglio ascoltare gli operatori della città, per recepire da

loro stessi le idee più idonee al rilancio del commercio in città.

As.N.A.L.I. sottolinea ancora una volta come questo progetto, che critica fortemente, non

rappresenti un vantaggio per tutti i commercianti, ma solo una parte di essi, privilegiando

quelli che operano sul lungomare, definiti commercianti di serie A e penalizzando

fortemente gli altri ritenuti ingiustamente di Serie B.

Al sindaco e all’assessore alle attività produttive, As.N.A.L.I. chiede un confronto

costruttivo al fine di coinvolgere tutti e rendere la comunità migliore.

Ad oggi il la mancanza di dialogo ha causato numerosi disagi agli operatori del settore,

discriminati da decisioni poco democratiche, le cui proteste, purtroppo si fanno sempre più

forti.

A chi oggi è critico, nonostante conoscesse il progetto, proponiamo di riflettere e lavorare

insieme per il rilancio complessivo delle PMI di Reggio Calabria.

Nei prossimi giorni ci faremo promotori in qualità di associazione di categoria, di un bando

denominato “La città che vorrei”, un progetto nato dalla volontà di favorire le azioni volte

al miglioramento e alla vitalità del commercio della città. Il nostro obiettivo principale è

avere un impatto positivo nei confronti di commercianti, associazione culturali, comitati di

cittadini, per coinvolgerli nelle future scelte di rilancio economico della città.