Gasperini “Vincere l’Europa League? Prima pensiamo al Bayer”

LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Vincere l’Europa League? Questo è un ottavo di finale, prima bisogna pensare a superare questo turno, poi se si andrà avanti magari, ma prima dobbiamo qualificarci ai quarti”. L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini resta concentrato sul ritorno contro il Bayer Leverkusen, con la Dea chiamata a difendere in Germania il 3-2 ottenuto a Bergamo. In Europa League le cose stanno andando meglio che in serie A nell’ultimo periodo, ma Gasperini non è d’accordo. “Sul campionato mi sono già espresso, sono soddisfatto – ha dichiarato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa – e la posizione della squadra è di prestigio. L’importante è fare risultato domani, la gara deve essere giocata nei novanta minuti, se serve nei 120 minuti”.

“I risultati parlano chiaro, non siamo andati bene in campionato, vogliamo cambiare subito – dice invece il centrocampista Remo Freuler – In Europa vogliamo continuare così, domenica avremo una gara difficile a Bologna, prima però dobbiamo pensare a questa partita. Un motivo per questo rendimento? Difficile trovarlo, cerchiamo di analizzare al meglio le gare per migliorare le nostre prestazioni. Domani mi aspetto un’atmosfera calda, come spesso accade in Germania. Ma è davvero bello giocare le partite con questo pubblico”.

