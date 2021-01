Galimi” soddisfazione per le prime vaccinazioni all’Ospedale di Polistena”

Nella mattinata di Martedi 5,sono arrivati presso il P.O. di Polistena le prime 150 dosi di vaccino anti COVID,utili per il personale sanitario.Gia nelle prime ore del pomeriggio la dottoressa Ida Baliestrieri,anestesista e delegata alla vaccinazione,ha provveduto ad iniettare le prime dosi..Questa fase continuerà fino a sabato,per riprendere il prossimo lunedì ,all’arrivo dei successivi flaconi.Ogni operazione preliminare coordinata dal direttore Sanitario della struttura,dott Giuseppe D’Ascoli, e’stata preparata con la massima cura,rispettando rigidamente i protocolli ministeriali suggeriti.

Questa è una giornata importante per il nostro territorio dichiara Michele Galimi,portavoce del Comitato per la Salute della Piana,perché così la nostra gente guardera’al prossimo futuro ,con più ottimismo,sapendo che esaurita la vaccinazione di tutto il personale sanitario,si passerà immediatamente dopo,a tutte quelle figure che la legge ha già individuato.

Ora tocca a tutti noi,conclude Galimi, aiutare questa campagna di civiltà e di responsabilità.

Il Covid ha provocato migliaia di vittime,ha stravolto la nostra vita.La vaccinazione sarà una risposta adeguata,utile a farci ritrovare il sorriso e la serenità.