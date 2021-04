Il Sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi,ha ancora una volta richiamato la politica e le Istituzioni ,nei riguardi della pericolosità sanitaria,umana e sociale,della tendopoli.Non

e’piu pensabile dichiara Michele Galimi,dirigente ed ex coordinatore dei circoli del PD pianigiano,che un problema di tale portata,venga sostanzialmente lasciato solo nelle mani del primo cittadino.

Tripodi non può essere lasciato solo,continua Galimi,diventano complicità le “passerelle” e le promesse seriali,quando si pratica solo la politica dei pannicelli caldi,lasciando inalterata la soluzione definitiva di quanto viene denunciato da anni.

Le lacerazioni sociali sono sempre crescenti per l’incapacità di gestire una politica razionale di accoglienza.

Il Partito Democratico della piana si schiera tutto dalla parte del Sindaco di San Ferdinando,sottolinea ancora Galimi,chiedendo alla segreteria nazionale un impegno diretto ed immediato,necessario a cancellare le anomalie e le contraddizioni di un disagio che grava sui cittadini residenti e sugli stessi immigrati e che sconta un ingiustificato ritardo anche da parte nostra.

Stiamo già lavorando col nostro candidato alla Presidenza della regione,Nicola Irto,affinché la questione dell’accoglienza,la dignità dei lavoratori immigrati e la sicurezza della popolazione,possa avere una parte considerevole nella piattaforma programmatica che sottoporremo alla gente di Calabria.

E’doveroso sottolinea ancora il dirigente pianigiano dei Democrat,ringraziare le associazioni di volontariato,la Chiesa,e quanti si stanno prodigando per sopperire a tante mancanze che affondano ormai le radici nel tempo.