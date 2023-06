Terme di Galatro riapre le porte lunedi 19 giugno 2023 e inaugura la stagione con tantissime

novità all’insegna della cura e del benessere.

Situato in una bellissima ed incontaminata valle sulla riva destra del fiume Fermano immersa in

un grandioso parco naturale ricco di alberi secolari e fiori, lo stabilimento termale Fonti S.Elia la

cui azione benefica fu scoperta tra il VIII ed il IX secolo, è pronto ad accogliere gli ospiti in una

struttura totalmente rinnovata.

La nostra struttura sanitaria autorizzata ed accreditata, attenta al benessere e alla salute dei

nostri ospiti, si conferma sempre più impegnata a favore della fruibilità e accessibilità dei luoghi

della cura, del benessere, della cultura e del turismo come valore sociale.

L’evento di apertura di lunedi 19 giugno p.v. segna il debutto della collaborazione con la firma di

un protocollo d’intesa con “La forza della Vita” rappresentata dalla Presidente Dott.ssa

Antonietta Condoluci, cooperativa sociale onlus che si occupa di perseguire l’interesse generale

della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, con particolare

riferimento ai soggetti svantaggiati, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità.

Una collaborazione sinergica al fine di attivare o potenziare la rete di servizi territoriali rivolti

alle persone con disabilità usufruendo delle cure e servizi offerti dalla struttura Termale di

Galatro con trattamenti assolutamente non farmacologici, ma nell’ottica di un percorso di cura

utilizzando i benefici delle acque termali.

L’evento “Incontri Senza Barriere” che avrà inizio alle ore 11.00 sarà introdotto e coordinato

dall’Amministratore Unico delle Terme di Galatro nonché Presidente della “Rete Terme Storiche

di Calabria” Dott. Mimmo Lione.

Ad accogliere gli ospiti sarà il Sindaco del Comune Galatro, Socio Unico della società Terme di

Galatro, Pino Sorbara.

Saranno presenti i tanti ragazzi della “Forza della Vita” i referenti dei centri Alzheimer ed i

rappresentanti istituzionali dei comuni capofila di Polistena e Villa San Giovanni, Sindaci del

territorio, l’Equipe multidisciplinare la Dott.ssa M.Grazia Richichi Geriatra, il Dott.

G.Calandruccio Psichiatra, Dott.ssa S.Libri Psicologa e Psicoterapeuta, Volontari della Croce

Rossa, la Senatrice Tilde Minasi e per la Regione Calabria la Consigliera Regionale Avv. Sabrina

Mannarino componente della Terza Commissione Sanità.