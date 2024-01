Gaetano Vecchio nuovo presidente di Confindustria Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Gaetano Vecchio è il nuovo Presidente di Confindustria Sicilia. E’ stato eletto, all’unanimità, a Palermo, presso la sede di Confindustria Sicilia, dal Consiglio di Presidenza della Federazione Regionale. Prende il posto di Alessandro Albanese.

Gaetano Vecchio, 49 anni, laurea in Economia, è Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale della Cosedil, società leader a livello nazionale nella realizzazione di opere civili ed infrastrutturali. Fa parte del sistema Confindustria da molti anni. Ha ricoperto, fra le altre cariche, il ruolo di Presidente del Gruppo PMI all’Estero di Ance Nazionale e di Vicepresidente Vicario di Confindustria Catania.

“Le infrastrutture sono motore di crescita e sviluppo sociale ed economico. Il PIL del territorio interessato da nuovi investimenti infrastrutturali cresce sia durante la loro realizzazione che, soprattutto, nei successivi anni di esercizio. Le infrastrutture creano sviluppo, cambiano i territori, alimentano l’economia, rilanciano i circuiti produttivi”, sottolinea Vecchio, che ringrazia il Past President Albanese per il lavoro svolto e delinea il nuovo corso di Confindustria Sicilia considerando il “Ponte sullo Stretto, come l’occasione per chiedere alle Istituzioni la realizzazione anche di tutte le altre opere strategiche, per risolvere definitivamente i problemi di collegamento della nostra regione, primi fra tutti quelli connessi alla circonvallazione di Palermo ed alla tangenziale di Catania”.

“Occorre essere consapevoli – aggiunge Vecchio – che il Ponte sullo Stretto sarà la sliding-door non solo della Sicilia, ma di tutta l’Italia! Puntare sulle Competenze significa sostenere pienamente lo sviluppo delle risorse umane, necessarie in tutti i settori dell’economia. Solo grazie ad una politica di rientro delle migliori professionalità siciliane attualmente collocate fuori dalla regione e ad una formazione mirata sarà possibile programmare lo sviluppo dei prossimi anni. Occorre attrarre in Sicilia i giovani laureati, evitando la dispersione del capitale investito da famiglie ed Istituzioni per la loro formazione. Se vogliamo la crescita reale ed effettiva nel Turismo, in Agricoltura, nell’Industria e nei Servizi, allora dobbiamo puntare tutti, in modo coeso, sulle risorse umane, sulla loro competenza e preparazione, sulla loro formazione”.

“Obiettivo primario dovrà, inoltre, essere – prosegue – il sostegno all’Industria e alle trasformazioni in corso in favore di una maggiore sostenibilità ambientale, completando definitivamente la riforma delle Irsap dando un assetto definitivamente operativo alla nuova Zes unica”.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro al Presidente Vecchio da parte del past President Albanese.

