In data 2 Giugno 2023, durante le celebrazioni ufficiali per la Festa Nazionale della Repubblica, presso l’ Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco il molochiese Gaetano Luci è stato insignito dell’ Ordine Della Stella D’Italia con il grado di Cavaliere. A consegnare l’onorificenza è stato L’ Ambasciatore Italiano a Montecarlo Giulio Alaimo.

Gaetano Luci, nato a Molochio, ha svolto tutta la sua carriera professionale alle dipendenze del Principato di Monaco e per i suoi elevati meriti professionali e umani ha ricevuto le Onorificenze di Cavaliere dell’ Ordine dei Grimaldi, Ufficiale dell’ Ordine dei Grimaldi e Cavaliere dell’ Ordine per Meriti Culturali.

Oggi il suo sforzo continuo e costante indirizzato a creare e implementare le relazioni tra il Principato e l’ Italia e in particolare la Calabria è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica che indica Gaetano Luci come esempio perfetto d’ integrazione e professionalità. Nelle motivazioni ufficiali, lette dall’ Ambasciatore, vengono menzionate, oltre all’ attività di fotografo ufficiale del Principato per più di 30 anni, le due storiche visite del Principe Alberto II di Monaco in Calabria da lui ispirate e organizzate. Viene anche menzionato il legame che grazie anche alla sua molochiesità è riuscito a creare tra i Siti storici Grimaldi calabresi e il Principato.

Negli scorsi giorni il Consiglio Comunale di Molochio aveva deliberato il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Cavaliere Luci, da qualche anno cittadino monegasco, che verrà consegnata in una cerimonia ufficiale nei prossimi mesi.