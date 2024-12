I Carabinieri della Compagnia di Soverato, unitamente a quelli del capoluogo, hanno dato esecuzione a due ordinanze cautelari, l’una applicativa degli arresti domiciliari e l’altra dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiave alterate.

L’indagine, condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Gasperina, è stata avviata a seguito di numerosi furti all’interno delle autovetture nella frazione di Caminia del Comune di Stalettì, ha consentito di delineare – nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – la gravità indiziaria circa la sussistenza del reato di furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiave alterate a carico dei due soggetti che, in pieno giorno e a viso scoperto, infrangendo il vetro delle portiere dei veicoli, asportavano quanto presente all’interno dei veicoli in sosta.