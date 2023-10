Furti nei supermercati Conad Superstore e Conad di Taurianova il cerchio si sta per stringere. Coinvolto nei furti un commerciante di nazionalità italiana residente in un paese vicino?

La Polizia di Stato sta lavorando sodo per porre fine ad un malessere sociale che sta creando notevoli danni di immagine per le nostre cittadine

Furti ai supermercati Conad di Taurianova, la polizia sta lavorando per identificare gli autori dei vili gesti. Furti che stanno creando un clima di malessere in città. Ricordiamolo stanno creando notevoli difficoltà ai titolari dei supermercati in un momento drammatico della economia locale e nazionale. Piccoli furti che non passano inosservati alle telecamere dei supermercati. Un malessere sociale che deve essere smantellato. Infatti le forze dell’ordine stanno per chiudere il cerchio . È stato individuato una persona di un comune vicino a Taurianova intento a rubare, riconosciuto grazie all’ausilio dell’innovativo sistema di videosorveglianza. Il Commissariato della Polizia di Stato di Taurianova ha già individuato la persona di nazionalità italiana. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori comunicazioni.