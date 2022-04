“Nelle scorse settimane l’avvio dei lavori su via Roma disposti dall’amministrazione comunale di Cosenza per la modifica della viabilità cittadina e la riapertura al traffico in un’area nella quale ricadono anche due istituti scolastici, ha sollevato numerose polemiche. L’area, infatti, era stata oggetto di una riqualificazione, voluta dalla precedente amministrazione comunale, che aveva permesso la nascita di una piazza che garantiva agli alunni sicurezza ed anche un utile spazio di svago al momento dell’uscita da scuola. All’avvio dei lavori tutte le famiglie dei ragazzi frequentanti gli istituti e il preside hanno manifestato pubblicamente il proprio disappunto. Qualche giorno fa, però, il dirigente scolastico dell’istituto ha ricevuto una contestazione di addebito da parte dell’Ufficio procedimenti disciplinari dell’USR della Calabria che, si apprende dalla stampa locale, è stato interessato della questione dal Sindaco che riteneva improprio il ruolo del dirigente durante la protesta, soprattutto in relazione al contenuto offensivo di alcuni dei cartelli affissi sulle transenne. A nostro avviso il dirigente non ha fatto altro che provare a tutelare le esigenze della comunità scolastica manifestando sì il proprio dissenso, ma sempre con toni pacati e consoni al ruolo che riveste. Per questi motivi, su segnalazione del capogruppo della Lega in Regione Calabria Simona Lo Izzo, ho prenotato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione per sapere se è a conoscenza di quanto sopra descritto e quali iniziative intenda intraprendere per verificare che esistessero gli estremi per avviare un procedimento disciplinare e, nel caso in cui tali estremi non sussistano, accertare le responsabilità dell’accaduto”.