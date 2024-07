Confido che la fase due dell’esperienza di governo regionale di centrodestra a guida Roberto Occhiuto, saprà ulteriormente esaltare il protagonismo della Calabria attraverso l’attuazione di misure capaci di colmarne i gap storici in ambito sanitario, occupazionale, turistico e sul fronte della salute del mare in ordine al quale ho presentato un’interrogazione in via d’urgenza, dato quanto sta accadendo nel Golfo di Sant’Eufemia. Auguri dunque ai nuovi arrivati nell’esecutivo, nel quale si segnala la presenza di valore dell’amica Caterina Capponi, la cui militanza nella Lega, unita alle competenze e all’affidabilità dimostrate in piu’ frangenti costituiscono piu’ una garanzia. Un ringraziamento va all’uscente Emma Staine per il buon lavoro svolto in un ambito particolarmente delicato. Un plauso e un ringraziamento per l’opera svolta vanno anche a Giacomo Saccomanno che servirà la nostra causa da altre importanti postazioni. Buon lavoro, quindi, al nostro nuovo coordinatore Rossano Sasso, cui mi legano sentimenti di stima e di profonda amicizia, ma soprattutto la consapevolezza che insieme, da basi territoriali diverse, abbiamo entrambi contribuito in tempi lontanissimi ormai al radicamento della Lega. Rossano è un leghista della prima ora, e questo gli consentirà di trovare supporto nel corso di un mandato alla riuscita del quale collaboreremo con forza e passione. Chi crede che la Lega sia in crisi, si sbaglia di grosso e lo capirà da subito poiché immediate sarà l’avvio di un processo di consolidamento e di radicamento ambiziosi. Noi saremo, ora piu’ che mai, idee, passione e pungolo perché le cose vadano sempre meglio. La logica dell’appiattimento e degli ‘yes man’ non ci appartiene storicamente, quella della proposta sì.