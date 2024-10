Ringrazio il ministro Matteo Salvini e il suo vice Edoardo Rixi per aver dato anche alla Calabria la possibilità di realizzare i benefici previsti dal ‘Ferrobonus’.

Si tratta di una misura, che anche io avevo auspicato, specie con riferimento ai grandi scali come Lamezia Terme, su cui da tempo stiamo lavorando alacremente con Rfi e Fs.

La medesima è finalizzata ad incentivare l’intermodalità e i servizi ferroviari regionali attraverso lo stanziamento di risorse che andranno ad integrare quelle regionali.

La nostra realtà è dunque tra quelle contemplate da un’intesa ministeriale la quale darà nel breve tempo frutti dalla grande valenza logistica e ambientale, poiché tra i benefici del Ferrobonus ci sono anche quelli finalizzati a rendere piu’ green il trasporto su rotaia.

Nel recente passato, sia in commissione trasporti, sia nelle more dei confronti operativi in sede ministeriale avevo fatto presente al ministro e al vice l’esigenza di coinvolgere anche la Calabria in questo programma virtuoso.

Sono fiducioso nella sua attuazione in breve tempo.