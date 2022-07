“Fratelli d’Italia si riorganizza a Palmi. A Saverio Gioffrè il compito di rilanciare il partito dopo anni d’immobilismo” – Con queste parole il Commissario provinciale Denis Nesci annuncia la nomina del nuovo commissario cittadino a Palmi.

“Inizia un nuovo corso dopo il risultato ottenuto alle ammnistrative dello scorso 12 giugno, nelle quali Fratelli d’Italia – sottolinea Nesci – ha raccolto 400 voti in un contesto certamente politicamente non favorevole, e soprattutto in un clima di preparazione alla sfida elettorale condizionato da uno stallo legato alla gestione precedente del partito”.

“Partire da qui – rilancia il commissario provinciale – dal coraggio e dalla consapevolezza della bontà dell’offerta politica di Fratelli d’Italia, i cui protagonisti a Palmi non si sono nascosti in quella che è risultata essere una competizione complicata in uno dei comuni più importanti della provincia di Reggio Calabria”.

“Saverio Gioffrè ha le capacità per mettere assieme le tante anime della società civile e della politica, che a Palmi vogliono dare un contributo di qualità per far crescere la nostra comunità. Il nostro sarà un partito inclusivo, aperto – conclude la nota – in grado di accogliere i profili migliori e che sappiano riconoscersi nelle idee e nei valori di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia”.